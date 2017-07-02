 ‘Şehitlere armağan’ – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Şehitlere armağan’

    ‘Şehitlere armağan’

    Avrupa Şampiyonu Tekerlekli Sandalye Milli Takımı yurda döndü

    Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı yenerek kupayı kazanan Türkiye Erkek Milli Takımı, İstanbul'a geldi. Tenerife'deki turnuvada tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlı kafileyi Sabiha Gökçen'de Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve aileleri çiçeklerle karşıladı. Antrenör Can, "Allah'a şükürler olsun bayrağımızı göndere çektik, İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Kupayı gazilerimize, şehitlerimize ve halkımıza armağan ediyoruz" dedi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
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