 Sadece G.Saray – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Sadece G.Saray

    Sadece G.Saray
    SİNAN Güler'in F.Bahçe ile anlaştığı haberlerinin konuşulduğu sırada 'dan şok bir tweet geldi. "Sadece G.Saray" yazan ve F.Bahçe maçından bir fotoğraf paylaşan Göksenin'in Sinan'a gönderme yaptığı iddia edildi. Çok sayıda olumlu tepki alan mesajı Göksenin sonra sildi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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