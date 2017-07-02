Sadece G.Saray
SİNAN Güler'in F.Bahçe ile anlaştığı haberlerinin konuşulduğu sırada Göksenin Köksal'dan şok bir tweet geldi. "Sadece G.Saray" yazan ve F.Bahçe maçından bir fotoğraf paylaşan Göksenin'in Sinan'a gönderme yaptığı iddia edildi. Çok sayıda olumlu tepki alan mesajı Göksenin sonra sildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Sadece G.Saray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.