 Eyvah! Udoh da gidiyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Eyvah! Udoh da gidiyor

    Eyvah! Udoh da gidiyor
    Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olan erkek basketbol takımı kadrosundan yaprak dökümü sürüyor. Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings'in yolunu tutmasının ardından Minnesota Timberwolves'un da 'u istediği öğrenildi. Euroleague'de en değerli oyuncu seçilmişti.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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