Eyvah! Udoh da gidiyor
Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olan erkek basketbol takımı kadrosundan yaprak dökümü sürüyor. Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings'in yolunu tutmasının ardından Minnesota Timberwolves'un da Ekpe Udoh'u istediği öğrenildi. Euroleague'de en değerli oyuncu seçilmişti.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Eyvah! Udoh da gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.