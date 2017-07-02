 ‘Euroleague Kupası en değerlisiydi’ – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Euroleague Kupası en değerlisiydi’

    ‘Euroleague Kupası en değerlisiydi’

    F.Bahçe koçu Obradovic, tarihi bir sezon geçirdiklerini belirtti

    Sarı-lacivertlilerin efsane koçu Zeljko Obradovic, başarılarılı sezonu değerlendirdi. Sırp çalıştırıcı "Euroleague finali meydanlarda izlendi. Milyonlarca insanı sevindirdik" dedi.

    -Bu sezon 3 kupa kazandık ama en değerlisi kesinlikle Euroleague Kupası'ydı. Milyonlarca insanı sevindirdik. Oyuncularım adına da çok sevindim.
    -Çok çalışıp, hak ettiler. Tarihi bir başarılı oldu.
    - En büyük motivasyonum işimi severek yapmam. Başarı için saatlerce çalışırım. Oyuncu-koç ilişkisinde önemli olan güven ve saygı.
    - Böyle bir taraftar grubu dünyanın hiçbir takımında yok. Euroleague finalinin meydanlarda izlenmesi çok özeldi. Tam bir kenetlenme oldu.
    - Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en zorlu ligi. İspanya Ligi ile kıyaslanıyor ama burası daha zorlu. Hiçbir maç kolay değil.
    - Sezonun kırılma anı Panathinaikos ile oynayacağımız play-off serisi öncesi G.Antep ile evimizdeki maçımızdı. Soyunma odasına 24 sayı geride girdik. Parkeye döndüğümüzde tüm salon ayaktaydı, bize destek oldular. Maçı kazandık.
    - Genç oyunculara tavyilem kesinlikle antrenman kaçırmamalı, kendilerine güvenmeliler. Benim onlara güvendiğim kadar güvenmeliler.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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