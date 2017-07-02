‘Euroleague Kupası en değerlisiydi’

F.Bahçe koçu Obradovic, tarihi bir sezon geçirdiklerini belirtti

Sarı-lacivertlilerin efsane koçu Zeljko Obradovic, başarılarılı sezonu değerlendirdi. Sırp çalıştırıcı "Euroleague finali meydanlarda izlendi. Milyonlarca insanı sevindirdik" dedi.



-Bu sezon 3 kupa kazandık ama en değerlisi kesinlikle Euroleague Kupası'ydı. Milyonlarca insanı sevindirdik. Oyuncularım adına da çok sevindim.

-Çok çalışıp, hak ettiler. Tarihi bir başarılı oldu.

- En büyük motivasyonum işimi severek yapmam. Başarı için saatlerce çalışırım. Oyuncu-koç ilişkisinde önemli olan güven ve saygı.

- Böyle bir taraftar grubu dünyanın hiçbir takımında yok. Euroleague finalinin meydanlarda izlenmesi çok özeldi. Tam bir kenetlenme oldu.

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en zorlu ligi. İspanya Ligi ile kıyaslanıyor ama burası daha zorlu. Hiçbir maç kolay değil.

- Sezonun kırılma anı Panathinaikos ile oynayacağımız play-off serisi öncesi G.Antep ile evimizdeki maçımızdı. Soyunma odasına 24 sayı geride girdik. Parkeye döndüğümüzde tüm salon ayaktaydı, bize destek oldular. Maçı kazandık.

- Genç oyunculara tavyilem kesinlikle antrenman kaçırmamalı, kendilerine güvenmeliler. Benim onlara güvendiğim kadar güvenmeliler.