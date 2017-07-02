‘Euroleague Kupası en değerlisiydi’
F.Bahçe koçu Obradovic, tarihi bir sezon geçirdiklerini belirtti
Sarı-lacivertlilerin efsane koçu Zeljko Obradovic, başarılarılı sezonu değerlendirdi. Sırp çalıştırıcı "Euroleague finali meydanlarda izlendi. Milyonlarca insanı sevindirdik" dedi.
-Bu sezon 3 kupa kazandık ama en değerlisi kesinlikle Euroleague Kupası'ydı. Milyonlarca insanı sevindirdik. Oyuncularım adına da çok sevindim.
-Çok çalışıp, hak ettiler. Tarihi bir başarılı oldu.
- En büyük motivasyonum işimi severek yapmam. Başarı için saatlerce çalışırım. Oyuncu-koç ilişkisinde önemli olan güven ve saygı.
- Böyle bir taraftar grubu dünyanın hiçbir takımında yok. Euroleague finalinin meydanlarda izlenmesi çok özeldi. Tam bir kenetlenme oldu.
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en zorlu ligi. İspanya Ligi ile kıyaslanıyor ama burası daha zorlu. Hiçbir maç kolay değil.
- Sezonun kırılma anı Panathinaikos ile oynayacağımız play-off serisi öncesi G.Antep ile evimizdeki maçımızdı. Soyunma odasına 24 sayı geride girdik. Parkeye döndüğümüzde tüm salon ayaktaydı, bize destek oldular. Maçı kazandık.
- Genç oyunculara tavyilem kesinlikle antrenman kaçırmamalı, kendilerine güvenmeliler. Benim onlara güvendiğim kadar güvenmeliler.
-Bu sezon 3 kupa kazandık ama en değerlisi kesinlikle Euroleague Kupası'ydı. Milyonlarca insanı sevindirdik. Oyuncularım adına da çok sevindim.
-Çok çalışıp, hak ettiler. Tarihi bir başarılı oldu.
- En büyük motivasyonum işimi severek yapmam. Başarı için saatlerce çalışırım. Oyuncu-koç ilişkisinde önemli olan güven ve saygı.
- Böyle bir taraftar grubu dünyanın hiçbir takımında yok. Euroleague finalinin meydanlarda izlenmesi çok özeldi. Tam bir kenetlenme oldu.
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en zorlu ligi. İspanya Ligi ile kıyaslanıyor ama burası daha zorlu. Hiçbir maç kolay değil.
- Sezonun kırılma anı Panathinaikos ile oynayacağımız play-off serisi öncesi G.Antep ile evimizdeki maçımızdı. Soyunma odasına 24 sayı geride girdik. Parkeye döndüğümüzde tüm salon ayaktaydı, bize destek oldular. Maçı kazandık.
- Genç oyunculara tavyilem kesinlikle antrenman kaçırmamalı, kendilerine güvenmeliler. Benim onlara güvendiğim kadar güvenmeliler.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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