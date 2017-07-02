 Bütçemiz Sinan Güler’e yetmez! – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bütçemiz ’e yetmez!

    Bütçemiz Sinan Güler’e yetmez!
    Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü , kaptan 'in Fenerbahçe ile anlaşmasını değerlendirdi. Bu sezon bütçelerinin yüzde 60 azalarak 4 milyon dolar'a indiğini hatırlatan Kunter, "100 liramız varsa 40 liraya düştü. Sinan'ın maaşını karşılayabilecek imkanımız yok" dedi.

    Maksimum verim
    Erman ?Kunter, bütçeyi mazeret olarak kullanmayacaklarını da kaydererek, "En yukarıyı hedefleyen bir kadro kuracağız. Yabancı transferinde Avrupa ve Amerika'daki ilişkilerimizi kullanacağız. 3 yabancı oyuncu ile temas halindeyiz. İşler yolunda giderse haftaya açıklayabiliriz" diye konuştu.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bütçemiz Sinan Güler’e yetmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.