Bütçemiz Sinan Güler’e yetmez!
Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü Erman Kunter, kaptan Sinan Güler'in Fenerbahçe ile anlaşmasını değerlendirdi. Bu sezon bütçelerinin yüzde 60 azalarak 4 milyon dolar'a indiğini hatırlatan Kunter, "100 liramız varsa 40 liraya düştü. Sinan'ın maaşını karşılayabilecek imkanımız yok" dedi.
Maksimum verim
Erman ?Kunter, bütçeyi mazeret olarak kullanmayacaklarını da kaydererek, "En yukarıyı hedefleyen bir kadro kuracağız. Yabancı transferinde Avrupa ve Amerika'daki ilişkilerimizi kullanacağız. 3 yabancı oyuncu ile temas halindeyiz. İşler yolunda giderse haftaya açıklayabiliriz" diye konuştu.
Maksimum verim
Erman ?Kunter, bütçeyi mazeret olarak kullanmayacaklarını da kaydererek, "En yukarıyı hedefleyen bir kadro kuracağız. Yabancı transferinde Avrupa ve Amerika'daki ilişkilerimizi kullanacağız. 3 yabancı oyuncu ile temas halindeyiz. İşler yolunda giderse haftaya açıklayabiliriz" diye konuştu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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