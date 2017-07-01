Sinan Güler bombası!
Fenerbahçe Doğuş, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertli takımın, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Güler ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü. İki yıllık sözleşme imzalayacak olan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar kazanacağı belirtildi. 33 yaşındaki Sinan, guard ve forvet olarak görev yapıyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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