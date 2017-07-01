 Sinan Güler bombası! – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    bombası!

    <a href="/index/sinan-guler?id=adbcb990-6cbf-4279-b134-2d3519350200" class="" rel="tag">Sinan Güler</a> bombası!
    Fenerbahçe Doğuş, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertli takımın, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Güler ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü. İki yıllık sözleşme imzalayacak olan Güler'in 'tan yıllık 900 bin dolar kazanacağı belirtildi. 33 yaşındaki Sinan, guard ve forvet olarak görev yapıyor.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.