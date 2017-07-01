Şampiyon Türkiye

AvrupaErkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde, Büyük Britanya'yı 76-69 mağlup ederekoldu. İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen şampiyonada finalde Büyük Britanya ile karşılaşanrakibini 76-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı ve tarihi bir zafer elde etti. Avrupa Şampiyonu olan Türkiye'de finale kadar 25 sayı, 8.57 ribaund ve 7.86 asist ortalamasıyla turnuvanın yıldızı konumundaki25 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Büyük Britanya'da ise'ın 20 sayısı ve 8 ribaundu yenilgiyi önlemeye yetmedi. Turnuvada daha önce rakibini 71-60 mağlup eden2015 ve 2013'te finalde kaybettiği son üç Avrupa Şampiyonası şampiyonu Büyük Britanya'yı bu kez yenmeyi başardı veTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, maçın ardından, "Çok gururluyuz. Çok değerli bir finaldi bizim için. Bütün ekibimizi, teknik heyetimizi kutluyorum. Bu şampiyonluk Türkiye'ye, ülkemize, şehitlerimize armağan olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,olan milli takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, finalde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan,etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.