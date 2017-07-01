Şampiyon Türkiye
Tekerlekli Sandalye Milli Takımımız, İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda son üç turnuvanın galibi Büyük Britanya’yı yenip tarihi bir zafere imza attı. Engelsiz Devlerimiz, namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Büyük Britanya'yı 76-69 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen şampiyonada finalde Büyük Britanya ile karşılaşan 12 Cesur Yürek, rakibini 76-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı ve tarihi bir zafer elde etti. Avrupa Şampiyonu olan Türkiye'de finale kadar 25 sayı, 8.57 ribaund ve 7.86 asist ortalamasıyla turnuvanın yıldızı konumundaki Özgür Gürbudak 25 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Büyük Britanya'da ise Terence Bywater'ın 20 sayısı ve 8 ribaundu yenilgiyi önlemeye yetmedi. Turnuvada daha önce rakibini 71-60 mağlup eden Türkiye, namağlup şampiyonluğa ulaşırken 2015 ve 2013'te finalde kaybettiği son üç Avrupa Şampiyonası şampiyonu Büyük Britanya'yı bu kez yenmeyi başardı ve tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, maçın ardından, "Çok gururluyuz. Çok değerli bir finaldi bizim için. Bütün ekibimizi, teknik heyetimizi kutluyorum. Bu şampiyonluk Türkiye'ye, ülkemize, şehitlerimize armağan olsun" diye konuştu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, finalde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "#12CesurYürek" etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, maçın ardından, "Çok gururluyuz. Çok değerli bir finaldi bizim için. Bütün ekibimizi, teknik heyetimizi kutluyorum. Bu şampiyonluk Türkiye'ye, ülkemize, şehitlerimize armağan olsun" diye konuştu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, finalde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "#12CesurYürek" etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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