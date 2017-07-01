Potanın Kartal’ı üç imzayı attırdı
Geçen sezon ligde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş Sompo Japan DJ Strawberry, Earl Clark ve Kyle Weems ile yeni sözleşme imzaladı. Micheal Roll ile de anlaşmanın yapıldığı ifade edilirken, iki gün daha opsiyon hakkı bulunan ABD'li oyuncunun takımda kalmasının beklendiği belirtildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:36
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