 Potanın Kartal’ı üç imzayı attırdı – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Potanın Kartal’ı üç imzayı attırdı

    Potanın Kartal’ı üç imzayı attırdı
    Geçen sezon ligde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken DJ Strawberry, Earl Clark ve Kyle Weems ile yeni sözleşme imzaladı. Micheal Roll ile de anlaşmanın yapıldığı ifade edilirken, iki gün daha opsiyon hakkı bulunan ABD'li oyuncunun takımda kalmasının beklendiği belirtildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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