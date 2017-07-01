Parkede güç birliği
Fenerbahçe ile Doğuş Grubu, erkek basketbol takımının sponsorluğunu kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı. Ferit Şahenk, “Şampiyona bir destek de biz vermek istiyoruz” dedi.
Fenerbahçe ve Doğuş Grubu, başta sponsorluk olmak üzere birçok konuda işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Fenerbahçe basketbol takımının adı 'Fenerbahçe Doğuş' oldu. İmza töreninde konuşan başkan Aziz Yıldırım, "Sponsorlukların artmasıyla Türk sporunda başarılarında arttığını görüyoruz. Ferit Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Kendi şahsına başta olmak üzere Doğuş'un bütün ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
HEYECAN VERİCİ BİR GÜN
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın en üst düzey ligini şampiyon olarak tamamladı. Tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. Doğuş Grubu olarak takımımıza bir destek de biz vermek istiyoruz. Beraberliğimizin Türk basketboluna, Fenerbahçemize ve Doğuş Grubu'na hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
DESTEK ARTMALI
Aziz Yıldırım devlete destek çağrısı yaptı: "Kombineden 3 milyon euro gelir var. Takımın bütçesi ise 30 milyon euro. Yüzde 10!.. Şampiyon olduk 750 altın yani 750 bin lira. 10-15 milyon euro olmalı ki bu süreç devam etsin."
OBRADOVİC: AİLE GİBİYİZ
Törene katılan Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic de çok mutlu olduğunu dile getirdi: "Bugün çok özel bir gün. Biz bir aile olarak çalışıyoruz ve yanımdaki beyefendiyle (Ferit Şahenk) bu şekilde çalışmak çok kolay olacak."
HEYECAN VERİCİ BİR GÜN
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın en üst düzey ligini şampiyon olarak tamamladı. Tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. Doğuş Grubu olarak takımımıza bir destek de biz vermek istiyoruz. Beraberliğimizin Türk basketboluna, Fenerbahçemize ve Doğuş Grubu'na hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
DESTEK ARTMALI
Aziz Yıldırım devlete destek çağrısı yaptı: "Kombineden 3 milyon euro gelir var. Takımın bütçesi ise 30 milyon euro. Yüzde 10!.. Şampiyon olduk 750 altın yani 750 bin lira. 10-15 milyon euro olmalı ki bu süreç devam etsin."
OBRADOVİC: AİLE GİBİYİZ
Törene katılan Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic de çok mutlu olduğunu dile getirdi: "Bugün çok özel bir gün. Biz bir aile olarak çalışıyoruz ve yanımdaki beyefendiyle (Ferit Şahenk) bu şekilde çalışmak çok kolay olacak."
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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