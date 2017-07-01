Burak Selen, Demir İnşaat Büyükçekmece'de
Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden İstanbulspor Beylikdüzü'nde forma giyen Burak Selen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun Süper Lig'e geri döndüğü belirtilerek, "Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyecek olan yeni oyuncumuza, Büyükçekmece ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadesi kullanıldı.
Uzun forvet pozisyonunda oynayan ve geçen sezon İstanbulspor Beylikdüzü formasıyla 34 maça çıkan Burak Selen, daha önce Torku Konyaspor takımıyla Süper Lig'de mücadele etmişti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:52
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Messi evlendi
Toplam 1
Yorum
way bee arda siz nasil dugun olur.hayret.insan takim arkadasini cagirmaz mi?
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"Önümüzdeki sezon çok farklı olacak"
Toplam 8
Yorum
veli farklı olacagı kesin.3 cü olabilirmiyiz acaba.
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Ivan Santini iddiası
Toplam 2
Yorum
yetersiz robin uyur gezerken 15 atıyor...bu gol sayısı çok yetersiz. geçin gitsin..
Burak Selen, Demir İnşaat Büyükçekmece'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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