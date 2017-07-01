 Burak Selen, Demir İnşaat Büyükçekmece'de – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Burak Selen, Demir İnşaat Büyükçekmece'de

    Burak Selen, Demir İnşaat Büyükçekmece'de

    Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden İstanbulspor Beylikdüzü'nde forma giyen Burak Selen'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun Süper Lig'e geri döndüğü belirtilerek, "Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyecek olan yeni oyuncumuza, Büyükçekmece ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Uzun forvet pozisyonunda oynayan ve geçen sezon İstanbulspor Beylikdüzü formasıyla 34 maça çıkan Burak Selen, daha önce Torku Konyaspor takımıyla Süper Lig'de mücadele etmişti.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:52
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