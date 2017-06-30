Türkiye Avrupa şampiyonu!
Büyük Britanya'yı 76-69 yenen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya ile karşılaşan Türkiye Erkek Milli Takımı, karşılaşmayı 76-69'luk skorla kazanarak şampiyon oldu.
Grupta, finalde karşılaştığı Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı yenerek finale çıkmıştı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:28
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Amatörde küçülme!
Toplam 6
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Türk sporu ve bu kararı alanlar için utanç vesilesi.. Köklü bir spor kulübü sadece futbol kulübüne dönüştürülüyor. Bu ayıbı taşıyacaksınız.
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Arda kadroda
Toplam 3
Yorum
Huseyin Simdi yorumlarda sirf trabzonlu diye korumaya kalkarlar yarin bigun oynarken etmedik hakaret birakmaxlar klasik ts taraftari iste ne olacak
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 8
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Yeni yuvana hoş geldin Sinan Kardeş. Her zaman örnek sporcu idin. Bunu devam ettireceğine ve yeni başarılarla taçlandıracağına eminiz.
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