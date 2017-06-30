Türkiye Avrupa şampiyonu!

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya ile karşılaşan Türkiye Erkek Milli Takımı, karşılaşmayı 76-69'luk skorla kazanarak şampiyon oldu.

Grupta, finalde karşılaştığı Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı yenerek finale çıkmıştı.