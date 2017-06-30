 Türkiye Avrupa şampiyonu! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Türkiye Avrupa şampiyonu!

    Türkiye Avrupa şampiyonu!

    Büyük Britanya'yı 76-69 yenen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

    Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya ile karşılaşan Türkiye Erkek Milli Takımı, karşılaşmayı 76-69'luk skorla kazanarak şampiyon oldu.

    Grupta, finalde karşılaştığı Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı yenerek finale çıkmıştı.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye Avrupa şampiyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.