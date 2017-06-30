Sinan Güler F.Bahçe Doğuş'la anlaştı iddiası
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.
Milliyet'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar ücret kazanacak.
Fenerbahçe Doğuş'un transferi resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:38
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Aykut Kocaman transferi açıkladı
Toplam 12
Yorum
ali Yav hehe türkiye en büyüyüğüymüş sana en büyüğü gösteriyim 4 yıldız 20 şam.55 kupa 1 uefa ve süper kupa CL de 1 yarı final 3 çeyrek final
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Herkes gs degil Basacan parayi alacan kocum dombia super topcuydu sow dan daha iyi bence cok şükür ki fb alamadı oh be gomis öper sizi
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M. Başakşehir'den transfer harekatı
Toplam 5
Yorum
casper yani bu oyuncu iyimi ?
Sinan Güler F.Bahçe Doğuş'la anlaştı iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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