 G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!

    G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!

    Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.

    Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.

    Milliyet'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar ücret kazanacak.

    Fenerbahçe Doğuş'un transferi resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
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