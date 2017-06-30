G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!

Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.

Milliyet'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar ücret kazanacak.

Fenerbahçe Doğuş'un transferi resmi olarak da açıklaması bekleniyor.