G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.
Milliyet'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar ücret kazanacak.
Fenerbahçe Doğuş'un transferi resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:23
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Amatörde küçülme!
Toplam 6
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Türk sporu ve bu kararı alanlar için utanç vesilesi.. Köklü bir spor kulübü sadece futbol kulübüne dönüştürülüyor. Bu ayıbı taşıyacaksınız.
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Arda kadroda
Toplam 3
Yorum
Huseyin Simdi yorumlarda sirf trabzonlu diye korumaya kalkarlar yarin bigun oynarken etmedik hakaret birakmaxlar klasik ts taraftari iste ne olacak
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 8
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Yeni yuvana hoş geldin Sinan Kardeş. Her zaman örnek sporcu idin. Bunu devam ettireceğine ve yeni başarılarla taçlandıracağına eminiz.
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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