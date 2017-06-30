 FIBA şoku ve sert tepki – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    şoku ve sert tepki

    FIBA şoku ve sert tepki

    Basketbol Kulübü Başkanı , 'ya tepki gösterdi.

    Hopikoğlu, 'nın, Avrupa kupasında yer almaları için daha önce davet yazısı gönderdiğini, buna olumlu yanıt vererek katılım payını yatırdıklarını belirtti. FIBA'nın, yeni bir kararla, katılım fazla olduğu gerekçesiyle 'u turnuvaya alamayacağını bildirdiğini ifade eden Hopikoğlu, "İtiraz ettik. Biz Avrupa'da mücadele edeceğimizi duyurduk. Trabzonspor'un prestijiyle oynanmasına izin vermeyiz" diye konuştu.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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