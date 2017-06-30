Doğuş’la işbirliği

Fenerbahçe, basketbolda Doğuş Grubu ile bugün sponsorluk anlaşması imzalayacak. Ülker Sports Arena'da düzenlenecek imza töreni saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda iki kurumun yetkilileri sorulara da yanıt verecek. Yönetim, Doğuş Grubu'na verdiği destek için teşekkür etti.