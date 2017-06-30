 Doğuş’la işbirliği – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Doğuş’la işbirliği

    Doğuş’la işbirliği
    Fenerbahçe, basketbolda Doğuş Grubu ile bugün sponsorluk anlaşması imzalayacak. Ülker Sports Arena'da düzenlenecek imza töreni saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda iki kurumun yetkilileri sorulara da yanıt verecek. Yönetim, Doğuş Grubu'na verdiği destek için teşekkür etti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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