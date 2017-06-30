 Brock Motum Anadolu Efes’te – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    ’te

    Brock Motum Anadolu Efes’te
    Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan , 2017-18 öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, Avustralyalı uzun forvet ile anlaşma sağladı. Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımının formasını giyen 26 yaşındaki basketbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı. Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde 30 maçta 23.06 dakika ortalama süre alan 2.08'lik oyuncu; 10.8 sayı, 3.4 ribaunt ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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