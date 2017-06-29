 Sayı makinesi Fener’de – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Sayı makinesi Fener’de

    Sayı makinesi Fener’de

    F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, NCAA'in sayı ve serbest atış rekortmeni 'u renklerine bağladı.

    Açıklamada, "1.73 metre boyundaki oyun kurucu, yeni sezonda F.Bahçe'nin başarısı için mücadele edecek" denildi. 22 yaşındaki Plum, NCAA'de bir sezonda en çok sayı üretme (1109) ve serbest atış isabeti (912) rekorlarını elinde bulunduruyor. Plum, Washington Huskies'te son kolej yılı 2017'yi 31.7 sayı, 5.1 ribaund, 4.8 asist ortalamaları ile tamamladı.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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