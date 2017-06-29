 Milliler Almanya'yı yenerek finale yükseldi! – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Milliler Almanya'yı yenerek finale yükseldi!

    Milliler Almanya'yı yenerek finale yükseldi!

    23. 'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 68-64 yenerek finale yükseldi.

    İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Türkiye ile Almanya karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son ana kadar başa baş geçen maçı, 68-64 kazanarak finalde Büyük Britanya'nın rakibi oldu.

    Türkiye, yarın Büyük Britanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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