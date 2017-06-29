Karşıyaka'ya Carter darbesi



FIBA, Pınar Karşıyaka'nın tarihinde ilk kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda mart ayına kadar kadroda yer alan kısa forvet Carter'ın 196 bin dolar ve 15 bin Euro alacağını onadı. Daha önce Justin Carter'ın 110 bin dolar, geçtiğimiz günlerde de Juan Palacios'un 350 bin dolar alacağının FIBA kanalıyla kesinleştiği Karşıyaka'nın Josh Carter'ın da eklenmesiyle bu isimlere olan toplam borcu 656 bin dolar ve 15 bin euroya çıktı.

Yaşar Holding'ten yeni sezon için 6 milyon TL isim sponsorluğu bedeli alacak Karşıyaka'da yönetim haftaya holding yetkilileriyle toplantı yaparak bu rakamın artmasını talep edecek. Henüz transferde adım atamayan Kaf-Kaf, sporsor geliriyle transfer yasağını kaldırıp, kalan parayla yeni bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Yeşil kırmızılıların yeni sezonda Avrupa'da ön elemeden dahil olacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin takvimi de netleşti. Ligde ön elemeler 19 Eylül, normal sezon 10 Ekim'de başlayacak. Gruplara 24 takım direkt, 8 takım elemelerden katılacak. Kupaya üçüncü ön elemeden dahil olacak Karşıyaka, rakibini elerse adını gruplara yazdıracak. Elemelerin kuraları 11 Temmuz'da çekilecek.

ALTYAPIDA SEÇME GÜNÜ

Pınar Karşıyaka, altyapı seçmelerini yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapacak. Saat 11.00'de başlayacak seçmelere 2001-2008 yılları arası doğumlu gençler katılacak. Seçmelere katılacak sporcuların kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları, başka bir takımın formasıyla tesislere gelmemeleri istendi.



