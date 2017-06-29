Eurocup’ta torbalar belli oldu
Eurocup’ta 6 Temmuz Perşembe günü yapılacak kura çekimine Galatasaray Odeabank 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak.
Eurocup'ta 6 Temmuz'da kura çekimi yapılacak. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek. Turnuvada 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 olan takımlar üst tura çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu kupada 2016 yılında şampiyon olmuştu.
Kura çekimine Galatasaray 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak. Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:
1. Torba
Lokomotiv Kuban Krasnodar
Herbalife Gran Canarıa Las Palmas
Galatasaray Odeabank
Unics Kazan
2. Torba
Fc Bayern Munich
Zenit St Petersburg
Darüşşafaka
Alba Berlin
3. Torba
Cedevita Zagreb
Tofas
Hapoel Bank Yahav Jerusalem
Lietuvos Rytas Vilnius
4. Torba
Dolomiti Energia Trento
Grissin Bon Reggio Emilia
Fiat Turin
Retabet Bilbao Basket
5. Torba
Morabanc Andorra La Vella
Lietkabelis Panevezys
Limoges Csp
Ratiopharm Ulm
6. Torba
Buducnost Voli Podgorıca
Parıs Levallois
Partızan Nis Belgrade
Asvel Basket Villeurbanne
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:54
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Valbeuna imzayı attı
Toplam 8
Yorum
:D kesin gs li kendi tarasferlerin aklınca övmeye çalışıyor :D
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Chris Paul'a karşılık bir takım
Toplam 3
Yorum
bence durant tarzı bırı olsa daha faydalı olur b ıkısının yanına
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 38
Yorum
alex ondan karalamak için çırpınıyorlar. spor programlarını izle hep çamur atıyor rakip takım yorumcuları.
Eurocup’ta torbalar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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