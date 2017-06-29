 Eurocup’ta torbalar belli oldu – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Eurocup’ta torbalar belli oldu

    Eurocup’ta torbalar belli oldu

    Eurocup’ta 6 Temmuz Perşembe günü yapılacak kura çekimine Galatasaray Odeabank 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak.

    Eurocup'ta 6 Temmuz'da kura çekimi yapılacak. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek. Turnuvada 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 olan takımlar üst tura çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu kupada 2016 yılında şampiyon olmuştu.
    Kura çekimine Galatasaray 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak. Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:

    1. Torba
    Lokomotiv Kuban Krasnodar
    Herbalife Gran Canarıa Las Palmas
    Galatasaray Odeabank
    Unics Kazan

    2. Torba
    Fc Bayern Munich
    Zenit St Petersburg
    Darüşşafaka
    Alba Berlin

    3. Torba
    Cedevita Zagreb
    Tofas
    Hapoel Bank Yahav Jerusalem
    Lietuvos Rytas Vilnius

    4. Torba
    Dolomiti Energia Trento
    Grissin Bon Reggio Emilia
    Fiat Turin
    Retabet Bilbao Basket

    5. Torba
    Morabanc Andorra La Vella
    Lietkabelis Panevezys
    Limoges Csp
    Ratiopharm Ulm

    6. Torba
    Buducnost Voli Podgorıca
    Parıs Levallois
    Partızan Nis Belgrade
    Asvel Basket Villeurbanne

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:54
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