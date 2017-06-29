Cansu Köksal Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezon için Türk basketbolunun ümit vaat eden isimleri arasında gösterilen Cansu Köksal’ı kadrosuna dahil etti
Işık Eyigüngör: "Cansu geleceğin sembol isimlerinden biri olacak"
Transferle ilgili konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör, Cansu Köksal'ın yetenekli ve fiziksel özellikleri ile geleceğin sembol isimlerinden biri olacağını söyledi.
Genç oyuncunun hem savunma hem de hücum alanında etkili olacağını düşündüklerini ifade eden Eyigüngör, "Türk kadın basketbolunun geleceği olan sporcuları transfer etmeye devam ediyoruz. Cansu, kendine güvenen ve öğrenmeye açık bir oyuncu. Kulübümüze geldikten sonra basketbolunu daha da ileri götüreceğine ve takımımıza fayda sağlamak için azim ve istekle çalışacağına inanıyoruz. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir yıl dileriz" diye konuştu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:06
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Bravo Şili
Toplam 2
Yorum
şilinin hakkıydı bu maç şilinin hakkıydı penaltıya gitmicekti 2 tane direk döndü bir tane altıpastan kaçtı 2 artist q7 ve nani öyle baka baka döndüler.
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Wiel: Gitmemi kimse istemedi
Toplam 2
Yorum
Gfb Bu adam bos adam degil asLinda sans verilmesi Lazim..
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4 koldan pres!
Toplam 7
Yorum
eko bjk fazla uçmaya başladı sn orman kendini dev aynasında görüyo.arda bjkya gitmez.bakın knşmlarına.ha bjk pepeyde almz.abubakarı almdı daha
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