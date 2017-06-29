Bogdan'a 30 milyon dolar
Sırp medyası, NBA takımlarından Sacramento Kings’in 25 yaşındaki guardı 30 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşme için ikna ettiğini yazdı. Bogdan’ın haftaya ABD’ye gideceği bildirildi
Başarılı guard, geçen sezon Euroleague'in en değerli beşine seçilmişti. Bogdan bu sezon Euroleague'de 14.6 sayı, 3.6 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla yakaladı. Bogdanovic, 2014 ve 2015 yıllarında da "Ligin Yükselen Yıldızı" ödülünün sahibi olmuştu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Bogdan'a 30 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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