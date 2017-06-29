 Bogdan'a 30 milyon dolar – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Bogdan'a 30 milyon dolar

    Bogdan'a 30 milyon dolar

    Sırp medyası, NBA takımlarından Sacramento Kings’in 25 yaşındaki guardı 30 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşme için ikna ettiğini yazdı. Bogdan’ın haftaya ABD’ye gideceği bildirildi

    'e NBA yolu göründü... Sırbistan medyası, 25 yaşındaki yıldızı Sacramento Kings Genel Menajeri Divac'ın ikna ettiğini ileri sürdü. Kings'in Bogdan ile 30 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağladığı, oyuncunun önümüzdeki hafta ABD'ye gideceği kaydedildi. Üç sezondur Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, bu süreçte üç kez Euroleague'de Final For oynarken, bir şampiyonluk kazandı.

    Başarılı guard, geçen sezon Euroleague'in en değerli beşine seçilmişti. Bogdan bu sezon Euroleague'de 14.6 sayı, 3.6 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla yakaladı. Bogdanovic, 2014 ve 2015 yıllarında da "Ligin Yükselen Yıldızı" ödülünün sahibi olmuştu.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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