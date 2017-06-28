 Şimdi de Daye! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Şimdi de Daye!

    Şimdi de Daye!
    G.Saray Odeabank'ta yaprak dökümü devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman, Alex Tyus ve Jon Diebler'ın ardından Austin Daye de sarı-kırmızılılara veda etti. Sosyal medydan yaptığı paylaşımla ayrılığı açıklayan ABD'li, "Galatasaray'a bana kattıkları için teşekkür ederim. Sürekli arkamızda oldukları için taraftarımıza da teşekkür ederim" dedi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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