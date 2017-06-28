Şimdi de Daye!

G.Saray Odeabank'ta yaprak dökümü devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman, Alex Tyus ve Jon Diebler'ın ardından Austin Daye de sarı-kırmızılılara veda etti. Sosyal medydan yaptığı paylaşımla ayrılığı açıklayan ABD'li, "Galatasaray'a bana kattıkları için teşekkür ederim. Sürekli arkamızda oldukları için taraftarımıza da teşekkür ederim" dedi.