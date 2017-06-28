Milliler Avrupa'da yarı finalde
23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 66-63 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye, bugün TSİ 21.00'de Almanya ile final için karşı karşıya gelecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
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Ben Arfa F.Bahçe'ye koşuyor
Toplam 3
Yorum
FB Bu adamda o topcu tipide yok bence gelmesine gerekte yok geçici isim markası gibi..
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 19
Yorum
fb_1907 volkan burumanın cakması gibi..sahada bruma gibi hareketler var ama sonu fısssssss
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Kaptanla yola devam
Toplam 1
Yorum
sami yok daha neler 2 1, en iyisi 5 5 yapin, bu gidisle fenerin yas ortalamasi 37 olacak
Milliler Avrupa'da yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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