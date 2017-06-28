 Milliler Avrupa'da yarı finalde – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Milliler Avrupa'da yarı finalde

    Milliler Avrupa'da yarı finalde

    23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 66-63 yenerek yarı finale yükseldi.

    İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, B Grubu'nu lider bitiren Milliler, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan İtalya ile karşılaştı. Parkeden 66-63 galip ayrılan ay-yıldızlılar adını finale yazdırdı.
    Türkiye, bugün TSİ 21.00'de Almanya ile final için karşı karşıya gelecek.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:01
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