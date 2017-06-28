Milliler Almanya'yı yenerek finale yükseldi!

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Türkiye ile Almanya karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son ana kadar başa baş geçen maçı, 68-64 kazanarak finalde Büyük Britanya'nın rakibi oldu.

Türkiye, yarın Büyük Britanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.