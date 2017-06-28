Milliler Almanya'yı yenerek finale yükseldi!
23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 68-64 yenerek finale yükseldi.
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Türkiye ile Almanya karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son ana kadar başa baş geçen maçı, 68-64 kazanarak finalde Büyük Britanya'nın rakibi oldu.
Türkiye, yarın Büyük Britanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 16
Yorum
Beşiktaşa Beşiktaş' a gelseydin efsane olurdun Şimdi KESTANE olacaksın :)
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Sneijder'e teklif var! Kabul edecek...
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU bu adam satılmıyacak asla bu sene bu adam esas dünyaya örnekler sunacak aloöö.! dikkat edin yaa yanında topçu yoktu o tek başına doksanlarda
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Şimdi gel de gör beni!
Toplam 19
Yorum
mm simdi gelde gor beni ne demek gecen sene nerdeydin bir yas gençlestinmi yoksa porsik
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