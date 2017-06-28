Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gelecek sezon yer alacak Türk takımları, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belirlendi.
Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi ve FIBA Avrupa Ligi'nde final oynayan Fenerbahçe'nin yanı sıra ligde 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray da bir yıllık aradan sonra Türkiye adına turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 11 Ekim'de başlayacak yeni sezonda doğrudan yer alacak 14 takım şu şekilde:
Castors Braine (Belçika), Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkiye), Dinamo Kursk, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Tango Bourges Basket (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya) USK Prag (Çekya)
Diğer yandan ligde mücadele edecek son 2 takım, Fransa'nın BLMA, Macaristan'ın Szekszard, Slovakya'nın Piestanske Cajky ve Polonya'nın CCC Polkowice ekipleri arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belli olacak.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:08
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Can Bartu korkuttu
Toplam 1
Yorum
SAYGILARIMLA FUTBOLUN CAN I, BÜYÜK FUTBOLCU VE EFSANEMİZ, YÜREKTEN BİR GS LI OLARAK GEÇMİŞ OLSUN DİYOR, DAHA NİCE SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUZ. SEVGİ VE
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Kartal kovalıyor, Pepe kaçıyor!
Toplam 7
Yorum
kartalcan Pepe nin son sezonu hic iyi degil adam emeklilik ikramiyesi ariyor.Aman derim.Baskan al su Vidayi bitir isi.Abu da kaldi mi tamamiz
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 6
Yorum
Fatih60 Sayın Yarsuvat mademki herşey okadar kolaydı sen neden hemen bırakıp kaçtın Dursun başkan veya başkası taşın altına elini koyduysa destek ol
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