FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı olacak

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2016-2017 sezonunda organize edilen Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne, yeni sezonda katılacak takımlar belli oldu.

Grup aşaması ve turnuvaya eleme turlarından başlayacak ekiplerle toplam 56 kulübün katılma hakkı elde ettiği lige, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Gaziantep Basketbol, grup aşamasından, Pınar Karşıyaka ise 3. ön eleme turundan itibaren katılacak.

Statü doğrultusunda, 8'i elemelerden gelecek 32 takım, 4 grupta yarışacak. Sekizer ekibin yer aldığı 4 grubu ilk 4 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grup maçlarını 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar ise yollarına, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Birinci ön eleme turunun 19 Eylül'de başlayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin grup maçları, 10 Ekim'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 24 kulüp şöyle:

AEK, Aris, PAOK (Yunanistan), Monaco Basket, Elan Chalon, Strasbourg (Fransa), Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol (Türkiye), CEZ Nymburk (Çekya), Dinamo Sassari, Sidigas Avellino, Umana Reyer (İtalya), Enisey (Rusya), EWE Baskets, Medi Bayreuth (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), Iberostar Tenerife, UCAM Murcia (İspanya), Neptunas (Litvanya), Olimpija Ljubljana (Slovenya), Stelmet Zielona (Polonya), Telenet Oostende (Belçika), Ventspils (Letonya)