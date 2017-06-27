 Muhammed ‘Aslan’ oldu – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Muhammed ‘Aslan’ oldu

    Muhammed ‘Aslan’ oldu
    , Karşıyaka'da forma giyen 'ü kadrosuna kattı. Baygül geçen sezon Karşıyaka'da ortalama 22 dakika süre alırken 7 sayı, 2.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları ile oynamıştı. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki ilk yerli transferi Baygül'ü kısa sürede resmen duyurması bekleniyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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