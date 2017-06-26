Spahija, Maccabi Tel Aviv’de
NBA takımlarından Atlanta Hawks’ta asistan koç olarak görev yapan Fenerbahçe eski Başantreörü Hırvat Neven Spahija, Maccabi FOX Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 25
Yorum
delpierro mılan juve manu chlsea 33 yas ustu stoper oynattı yıllarca terry nesta cannavaro vb. mıtrovıc parasına taş gıbı stoper gibi stoperdir pepe
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Ajax’a gidiyorlar
Toplam 9
Yorum
han bu sene sneijderi kaçırmak 40 milyonluk transfer kaçırmaktır. bu yıl patlama yılı olur gomisle. drogba snjder etkisi yapar artısı belhanda
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G.Saray'da şov başlıyor
Toplam 19
Yorum
GS1 Ya arkadas Tudor kimis,Sabri kim arkadas,Tudoru yakindan futboldan ilgilen herkez bilir dunyada,Sabriyi kim biliyoror,ei sabir ver alahim
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