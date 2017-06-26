Erkekler turladı, kadınlar veda etti

İspanya'nın Tenerife kentindeki organizasyonun 6. gününde, B Grubu'ndaki 5. ve son maçına çıkan Erkek Milli Takımı, kendisi gibi namağlup Büyük Britanya ile karşılaştı. Rakibini 71-60 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Milliler, A Grubu dördüncüsü İtalya ile yarın TSİ 18.45'te çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Fransa'ya 54-43 mağlup olan Kadın Milli Takımı ise 5. maçını da kaybetti ve grup sonuncusu olarak şampiyonaya veda etti.