Erkekler turladı, kadınlar veda etti
23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkeklerde çeyrek finale çıktı, kadınlarda ise turnuvaya veda etti.
İspanya'nın Tenerife kentindeki organizasyonun 6. gününde, B Grubu'ndaki 5. ve son maçına çıkan Erkek Milli Takımı, kendisi gibi namağlup Büyük Britanya ile karşılaştı. Rakibini 71-60 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükseldi.
Milliler, A Grubu dördüncüsü İtalya ile yarın TSİ 18.45'te çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Fransa'ya 54-43 mağlup olan Kadın Milli Takımı ise 5. maçını da kaybetti ve grup sonuncusu olarak şampiyonaya veda etti.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:53
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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