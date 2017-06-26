 Erkekler turladı, kadınlar veda etti – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Erkekler turladı, kadınlar veda etti

    Erkekler turladı, kadınlar veda etti

    23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkeklerde çeyrek finale çıktı, kadınlarda ise turnuvaya veda etti.

    İspanya'nın Tenerife kentindeki organizasyonun 6. gününde, B Grubu'ndaki 5. ve son maçına çıkan Erkek Milli Takımı, kendisi gibi namağlup Büyük Britanya ile karşılaştı. Rakibini 71-60 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaparak çeyrek finale yükseldi.

    Milliler, A Grubu dördüncüsü İtalya ile yarın TSİ 18.45'te çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

    Fransa'ya 54-43 mağlup olan Kadın Milli Takımı ise 5. maçını da kaybetti ve grup sonuncusu olarak şampiyonaya veda etti.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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