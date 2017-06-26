Ataman için ilan

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve bazı genel kurul üyeleri, basketbol takımından olaylı şekilde gönderilen Ergin Ataman için gazete ilanı verdi. Takıma Eurocup şampiyonluğu yaşatan tecrübeli koça sevgilerini ileten ilanverenler, "Ayrılık da sevdaya dahil" diyerek, Ataman'a destek çıktı. Yönetim, Ataman'ın yerine Erman Kunter'i getirmişti.