 Ataman için ilan – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ataman için ilan

    Ataman için ilan
    Sarı-kırmızılı taraftarlar ve bazı genel kurul üyeleri, basketbol takımından olaylı şekilde gönderilen Ergin Ataman için gazete ilanı verdi. Takıma Eurocup şampiyonluğu yaşatan tecrübeli koça sevgilerini ileten ilanverenler, "Ayrılık da sevdaya dahil" diyerek, Ataman'a destek çıktı. Yönetim, Ataman'ın yerine Erman Kunter'i getirmişti.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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