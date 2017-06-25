Final maçı Türk hakeme emanet

Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Türk hakem Özlem Yalman düdük çalacak.

Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Fransa ile İspanya arasında oynanacak olan final maçında Türk hakem Özlem Yalman düdük çalacak. Yalman'ın yöneteceği karşılaşmanın diğer hakemleri ise Polonya Federasyonu'ndan Janusz Calik ve İtalya Federasyonu'ndan Michele Rossi.