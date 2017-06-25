Final maçı Türk hakeme emanet
Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Türk hakem Özlem Yalman düdük çalacak.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:44
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''Kartal’a tribün dersi verdik!''
Toplam 16
Yorum
malkoçoğlu Ağlayanları sen bilirsin Kiev'de Fabri mi ağladı ? Ya Kuyt atınca Korcanmıydı ağlayan ? Bjk hiç bir branşta yendi mi FENERİ ?
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Sow’dan Cimbom fırçası
Toplam 26
Yorum
cradle2thegrave57 GSli olarak Sow beğendim futbolcu ama fenere yakışıyor.yolu açık olsun
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Sow’dan Cimbom fırçası
Toplam 26
Yorum
hahahaha senin beynini .... Kardeş sen bize kücük diyon da bu sezon sizden küçük takım yani fb sizi nasıl oluyosa geçiyor. Allaha şükür sizin seviyenize düsmüyoruz.
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