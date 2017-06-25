 Aslan’a doğru – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aslan’a doğru

    Aslan’a doğru
    Başarılı bir sezon geçiren Muhammed Baygül'e da talip oldu. Muhammed'in Pınar Karşıyaka ile anlaşamadığı, Erman Kunter'i getiren Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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