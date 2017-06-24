Letonya 2018 biletini kaptı

Prag Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyrek, 18-18 sona erdi. Temponun arttığı ikinci çeyrekte daha etkili olan İtalya, soyunma odasına 42-37 önde gitti. Letonya, üçüncü çeyrekte rakibini yakaladı ve final periyoduna 53-53'lük eşitlikle girildi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan final periyodunda İtalya, bitime 15 saniye kala Zandalasini'nin basketiyle 67-66 öne geçti. İtalya'da Zandalasini'nin son 8 saniyede yaptığı sportmenlik dışı faul sonucu Letonya, serbest atıştan bulduğu sayılarla 68-67 öne geçerek topu kenardan oyuna sokma hakkı kazandı. Taktik faullerin ikisini de değerlendirememesine rağmen, İtalya'nın son hücumdan sayı bulmasını engelleyen Letonya, sahadan 68-67 galip ayrılmayı başardı.

Aldığı bu galibiyetle İspanya'da gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde eden Letonya, beşincilik maçında yarın, Türkiye-Slovakya karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.