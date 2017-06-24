 Letonya 2018 biletini kaptı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Letonya 2018 biletini kaptı

    Letonya 2018 biletini kaptı

    2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Letonya, İtalya'yı 68-67 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

    Prag Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyrek, 18-18 sona erdi. Temponun arttığı ikinci çeyrekte daha etkili olan İtalya, soyunma odasına 42-37 önde gitti. Letonya, üçüncü çeyrekte rakibini yakaladı ve final periyoduna 53-53'lük eşitlikle girildi.

    Büyük bir çekişmeye sahne olan final periyodunda İtalya, bitime 15 saniye kala Zandalasini'nin basketiyle 67-66 öne geçti. İtalya'da Zandalasini'nin son 8 saniyede yaptığı sportmenlik dışı faul sonucu Letonya, serbest atıştan bulduğu sayılarla 68-67 öne geçerek topu kenardan oyuna sokma hakkı kazandı. Taktik faullerin ikisini de değerlendirememesine rağmen, İtalya'nın son hücumdan sayı bulmasını engelleyen Letonya, sahadan 68-67 galip ayrılmayı başardı.

    Aldığı bu galibiyetle İspanya'da gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde eden Letonya, beşincilik maçında yarın, Türkiye-Slovakya karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:38
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