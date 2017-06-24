 Kostas&Barış kaldı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kostas&Barış kaldı

    Kostas&Barış kaldı
    Basketbol takımının önemli isimleri ve Barış Hersek ile prensip anlaşması sağladı. Sloukas ile 2+1, Barış ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı bildirildi. Öte yandan Sloukas, P'Naikos'tan gelen 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifini reddetti.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kostas&Barış kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.