Kings’te sürpriz seçim

NBA Draft'ında Bogdan Bogdanovic'in haklarını elinde bulunduran Sacramento Kings, ilginç bir seçim yaptı. F.Bahçe'nin yıldız ismi Bogdanovic'in NBA'e gidip gitmeyeceği merakla beklenirken, Kings 15. sıradan Sırp yıldız ile aynı pozisyondaki Justin Jackson'ı seçerek yeni bir tartışma konusu yarattı. Sacramento Kings'in bu seçimi ise Bogdanovic'in kalmasını isteyen F.Bahçe'li taraftarları sevindirdi.