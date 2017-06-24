 Karşıyakalı Muhammed G.Saray yolunda – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Karşıyakalı Muhammed G.Saray yolunda

    Karşıyakalı Muhammed G.Saray yolunda

    Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın iç transferde sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığı guard Muhammed Baygül'e Galatasaray Odeabank da talip oldu. Muhammed'in Pınar Karşıyaka ile ön görüşmede anlaşamadığı, Erman Kunter'i antrenörlük görevine getiren Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

    25 yaşındaki oyuncu 2 yıldır forma giydiği yeşil kırmızılılarda geçen sezon ligde 7 sayı, 2.9 ribaund, 2.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.6 sayı, 3 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Karşıyaka, geçen sezonki kadrosunda yer alan diğer yerli oyuncular Soner ve Erdi'nin yanı sıra Ponitka dışındaki tüm yabancılarla yollarını ayırma kararı almıştı.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:05
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