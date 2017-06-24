Gaziantep Basketbol'da transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, oyun kurucu mevkisinde görev alan Erol Can Çinko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Banvit, Olin Edirne ve TOFAŞ formaları da giyen ve son olarak Trabzonspor Medical Park'ta oynayan 26 yaşındaki Erol Can Çinko ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Erol Can Çinko'ya Gaziantep Basketbol ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:29
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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