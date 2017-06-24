 Gaziantep Basketbol'da transfer – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Gaziantep Basketbol'da transfer

    Gaziantep Basketbol'da transfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, oyun kurucu mevkisinde görev alan Erol Can Çinko'yu transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Banvit, Olin Edirne ve TOFAŞ formaları da giyen ve son olarak Trabzonspor Medical Park'ta oynayan 26 yaşındaki Erol Can Çinko ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Erol Can Çinko'ya Gaziantep Basketbol ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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