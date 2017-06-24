Gaziantep Basketbol'da transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Banvit, Olin Edirne ve TOFAŞ formaları da giyen ve son olarak Trabzonspor Medical Park'ta oynayan 26 yaşındaki Erol Can Çinko ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Erol Can Çinko'ya Gaziantep Basketbol ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.