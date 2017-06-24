Erkekler kazandı, kadınlar kaybetti
23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşan Türk milli takımları, erkeklerde galip gelirken, kadınlarda mağlup oldu.
B Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı, İspanya'nın Tenerife kentindeki organizasyonun dördüncü gününde Almanya ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında İsrail ve Litvanya'yı yenen ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da parkeden 87-45 galip ayrıldı. Grup maçlarında 3'te 3 yapan milliler, puanını altıya çıkardı.
İlk iki maçında İspanya ve Hollanda'ya mağlup olan Kadın Milli Takımı ise Almanya karşısında 57-21 yenildi.
Şampiyonada Türkiye yarın erkeklerde TSİ 12.00'de İsveç, kadınlarda ise TSİ 17.30'da Büyük Britanya ile puan mücadelesi verecek.
Erkeklerde altışarlı 2 grupta yapılan müsabakaların ardından ilk 4 sırayı alan takımlar çapraz eşleşerek şampiyonada yoluna devam edecek. Kadınlarda ise 6 takımlı tek grupta ilk 4 sırayı alan takımlar yarı final biletini alacak.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:20
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Arda derbisi
Toplam 67
Yorum
Fırat Arda Türkiyeye dönerse oynayacağı tek takım Galatasaraydır. Bu konuda derbi söz konusu bile değildir.
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Volkan bir anda çılgına döndü
Toplam 10
Yorum
KENAN Bunların adını siz koyun. Yüzlerini dönüyorlar,zoru görünce de arkalarını dönüyorlar.Tanımadıkların insan değil mi?
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Arda derbisi
Toplam 67
Yorum
Yalçın Arda TURAN'ın son zamanlarda ki ego zehirlenmesi sonucunda üstüne yakışacak tek forma Fenerbahçe formasıdır. Bir Galatasaraylı olarak Çok iyi oynacak bile olsan takımın gücünü ikiye katlayacak dahi olsan Umarım GALATASARAYIMIZA transfer olmazsın. Sansasyonların futbolcusu sansasyonel bir takıma yani fenerbahçe'ye yakışacaktır.
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