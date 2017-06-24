 Erkekler kazandı, kadınlar kaybetti – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Erkekler kazandı, kadınlar kaybetti

    Erkekler kazandı, kadınlar kaybetti

    23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşan Türk milli takımları, erkeklerde galip gelirken, kadınlarda mağlup oldu.

    B Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı, İspanya'nın Tenerife kentindeki organizasyonun dördüncü gününde Almanya ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında İsrail ve Litvanya'yı yenen ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da parkeden 87-45 galip ayrıldı. Grup maçlarında 3'te 3 yapan milliler, puanını altıya çıkardı.

    İlk iki maçında İspanya ve Hollanda'ya mağlup olan Kadın Milli Takımı ise Almanya karşısında 57-21 yenildi.

    Şampiyonada Türkiye yarın erkeklerde TSİ 12.00'de İsveç, kadınlarda ise TSİ 17.30'da Büyük Britanya ile puan mücadelesi verecek.

    Erkeklerde altışarlı 2 grupta yapılan müsabakaların ardından ilk 4 sırayı alan takımlar çapraz eşleşerek şampiyonada yoluna devam edecek. Kadınlarda ise 6 takımlı tek grupta ilk 4 sırayı alan takımlar yarı final biletini alacak.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erkekler kazandı, kadınlar kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.