Erkekler kazandı, kadınlar kaybetti

B Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı, İspanya'nın Tenerife kentindeki organizasyonun dördüncü gününde Almanya ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında İsrail ve Litvanya'yı yenen ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da parkeden 87-45 galip ayrıldı. Grup maçlarında 3'te 3 yapan milliler, puanını altıya çıkardı.

İlk iki maçında İspanya ve Hollanda'ya mağlup olan Kadın Milli Takımı ise Almanya karşısında 57-21 yenildi.

Şampiyonada Türkiye yarın erkeklerde TSİ 12.00'de İsveç, kadınlarda ise TSİ 17.30'da Büyük Britanya ile puan mücadelesi verecek.

Erkeklerde altışarlı 2 grupta yapılan müsabakaların ardından ilk 4 sırayı alan takımlar çapraz eşleşerek şampiyonada yoluna devam edecek. Kadınlarda ise 6 takımlı tek grupta ilk 4 sırayı alan takımlar yarı final biletini alacak.