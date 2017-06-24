2023 hedefi için adım atıyoruz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'a yenilen A Milli Takım'ın oyuncularının elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Biz yönetim olarak her koşulda kızlarımızın yanındayız" dedi.

Türkoğlu, uzun vadede önemli başarılar için adımlar atmaya başladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yönetim olarak bazı şeyleri gerçekten çok düşünüyoruz ve planlıyoruz. Jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Baktığımız zaman bizim altın jenerasyon diyebileceğimiz 2001-02 doğumlu oyuncularımız var. Bunların süre alabileceği, kendilerini geliştirebileceği bir organizasyon yapmak üzereyiz. 2023 yılı hedefi için attığımız önemli adımlar var. Her koşulda milli takımlar olarak bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. 2023'e doğru planlarımızı dediğimiz jenerasyonla yapmaya başladık."