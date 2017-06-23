Pınar Karşıyaka'dan yeni kancalar
Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine geçen yıl Yeşilgiresun Belediyespor'u çalıştıran Aleksandar Trifunovic'i, takım menajerliğine de aynı kulüpten Birtan Saka'yı getiren Pınar Karşıyaka, transferde de aynı ekibin oyuncularına kanca attı.
Pınar Karşıyaka, yerli transfer listesine geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespyor'da gösterdikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükselen pivot Emircan Koşut ve uzun forvet Metin Türen'i aldı. 21 yaşındaki Emircan, geçen sezon 5.8 sayı, 3.5 ribaund, 23 yaşındaki Metin ise 3.4 sayı, 3.5 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Karşıyaka'nın özellikle yerli transferinde bu kulüpte parlayan gençlere yöneleceği öğrenildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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