 Pınar Karşıyaka'dan yeni kancalar – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Pınar Karşıyaka'dan yeni kancalar

    Pınar Karşıyaka'dan yeni kancalar

    Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine geçen yıl Yeşilgiresun Belediyespor'u çalıştıran Aleksandar Trifunovic'i, takım menajerliğine de aynı kulüpten Birtan Saka'yı getiren Pınar Karşıyaka, transferde de aynı ekibin oyuncularına kanca attı.

    Pınar Karşıyaka, yerli transfer listesine geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespyor'da gösterdikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükselen pivot Emircan Koşut ve uzun forvet Metin Türen'i aldı. 21 yaşındaki Emircan, geçen sezon 5.8 sayı, 3.5 ribaund, 23 yaşındaki Metin ise 3.4 sayı, 3.5 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Karşıyaka'nın özellikle yerli transferinde bu kulüpte parlayan gençlere yöneleceği öğrenildi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
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