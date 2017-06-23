Pınar Karşıyaka'dan yeni kancalar

Pınar Karşıyaka, yerli transfer listesine geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespyor'da gösterdikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükselen pivot Emircan Koşut ve uzun forvet Metin Türen'i aldı. 21 yaşındaki Emircan, geçen sezon 5.8 sayı, 3.5 ribaund, 23 yaşındaki Metin ise 3.4 sayı, 3.5 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Karşıyaka'nın özellikle yerli transferinde bu kulüpte parlayan gençlere yöneleceği öğrenildi.