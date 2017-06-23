Kamp İtalya’da
Başantrenörlüğe Erman Kunter'i getiren Galatasaray Odeabank'ın yeni sezon programı belli oldu.
Açılış: 14 Ağustos. İtalya kampı: 28 Ağustos- 9 Eylül (5 hazırlık maçı). Fransa'da Prostar Turnuvası: 13 Eylül (3 maç). Bursa Cevat Soydaş Turnuvası: 20-23 Eylül (3 maç).
TYUS VE CENTONİ GİTTİ
G.Saray Odeabank'ın ABD asıllı İsrailli pivotu Alex Tyus, takımdan ayrıldı. Tyus kararını instagram hesabından açıkladı. Bayan voleybol takımının kaptanı Nadia Centoni'nin sona eren sözleşmesinin de yenilenmeyeceği duyuruldu. Yönetim, İtalyan pasör çaprazına teşekkür etti.
TYUS VE CENTONİ GİTTİ
G.Saray Odeabank'ın ABD asıllı İsrailli pivotu Alex Tyus, takımdan ayrıldı. Tyus kararını instagram hesabından açıkladı. Bayan voleybol takımının kaptanı Nadia Centoni'nin sona eren sözleşmesinin de yenilenmeyeceği duyuruldu. Yönetim, İtalyan pasör çaprazına teşekkür etti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Kamp İtalya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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