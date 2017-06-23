 Kamp İtalya’da – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Kamp İtalya’da

    Kamp İtalya’da

    Başantrenörlüğe 'i getiren 'ın yeni sezon programı belli oldu.

    Açılış: 14 Ağustos. İtalya kampı: 28 Ağustos- 9 Eylül (5 hazırlık maçı). Fransa'da Prostar Turnuvası: 13 Eylül (3 maç). Bursa Cevat Soydaş Turnuvası: 20-23 Eylül (3 maç).

    TYUS VE CENTONİ GİTTİ
    G.Saray Odeabank'ın ABD asıllı İsrailli pivotu Alex Tyus, takımdan ayrıldı. Tyus kararını instagram hesabından açıkladı. Bayan voleybol takımının kaptanı Nadia Centoni'nin sona eren sözleşmesinin de yenilenmeyeceği duyuruldu. Yönetim, İtalyan pasör çaprazına teşekkür etti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
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