Gelişim Koleji basketbolda dolu dizgin

Gelişim Koleji, Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile birlikte üç ayrı yaş grubunda da ilk 8'e girmeyi başaran 3 ekipten biri oldu. Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka, Tofaş, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom gibi kulüplerin arasında gençlerde Türkiye 6'ncısı, yıldızlarda Türkiye 8'incisi olan Gelişim Koleji; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Darüşşafaka gibi rakiplerin yer aldığı küçüklerde yine 8'inci sırayı aldı. İzmir ekibinde Ege Peksarı ise küçüklerde, "Asist Kralı" unvanını aldı. Genel Menajer Namık Yazlar, "Gelişim Koleji, altyapıda artık Türk basketbolunun önemli markalarından biri konumuna yükseldi" dedi.