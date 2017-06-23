Gelişim Koleji basketbolda dolu dizgin
Gelişim Koleji, Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile birlikte üç ayrı yaş grubunda da ilk 8'e girmeyi başaran 3 ekipten biri oldu. Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka, Tofaş, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom gibi kulüplerin arasında gençlerde Türkiye 6'ncısı, yıldızlarda Türkiye 8'incisi olan Gelişim Koleji; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Darüşşafaka gibi rakiplerin yer aldığı küçüklerde yine 8'inci sırayı aldı. İzmir ekibinde Ege Peksarı ise küçüklerde, "Asist Kralı" unvanını aldı. Genel Menajer Namık Yazlar, "Gelişim Koleji, altyapıda artık Türk basketbolunun önemli markalarından biri konumuna yükseldi" dedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:36
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
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