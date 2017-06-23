 Gelişim Koleji basketbolda dolu dizgin – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gelişim Koleji basketbolda dolu dizgin

    Gelişim Koleji basketbolda dolu dizgin

    Gelişim Koleji, Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile birlikte üç ayrı yaş grubunda da ilk 8'e girmeyi başaran 3 ekipten biri oldu. Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka, Tofaş, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom gibi kulüplerin arasında gençlerde Türkiye 6'ncısı, yıldızlarda Türkiye 8'incisi olan Gelişim Koleji; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Darüşşafaka gibi rakiplerin yer aldığı küçüklerde yine 8'inci sırayı aldı. İzmir ekibinde Ege Peksarı ise küçüklerde, "Asist Kralı" unvanını aldı. Genel Menajer Namık Yazlar, "Gelişim Koleji, altyapıda artık Türk basketbolunun önemli markalarından biri konumuna yükseldi" dedi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gelişim Koleji basketbolda dolu dizgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.