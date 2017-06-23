 Fenerbahçe, iki isimle anlaşmaya vardı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Fenerbahçe, iki isimle anlaşmaya vardı

    Fenerbahçe, iki isimle anlaşmaya vardı

    Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile yeni sözleşme için prensipte anlaşma sağladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır." denildi.

    Açıklamada ayrıca, "Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:50
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