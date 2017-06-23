Fenerbahçe, iki isimle anlaşmaya vardı
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile yeni sözleşme için prensipte anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Açıklamada ayrıca, "Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:50
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''Kararınızı verin''
Toplam 32
Yorum
transfer kaç haftadır yazılan transfer haberlerını sonra dan neden yalan haber olarak yayınlıyor bu takım kımı alacaksanız alın artıks suyu cıktı
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4. yıldız Lens
Toplam 20
Yorum
isismzsiz inşallah gelir ya çok iyi olur dirar ile çekişirler daha iyi performanslar ortaya koyarlar bu da bizim işimizze yarar.
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Yeter artık Gomis
Toplam 18
Yorum
Yasama Gomiste kim ki bizi oyalıyor. Kendisini Messi mi zannediyor. GS ya oyalanacak takım diye bakan birini kapıdan içeri koymayın.
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