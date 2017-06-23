 Euro Cup daveti – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Euro Cup daveti

    Euro Cup daveti
    Sezon başından bu yana birçok sorunla uğraşan Trabzonspor Basketbol Takımı'na Euro Cup daveti geldi. Sponsor aracılığı ile kupaya katılmak isteyen bordo-mavililerin nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu. Transfer yasağı bulunan kulüpte neredeyse tüm oyuncuların ayrılması büyük sorun. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Euro Challange'e bir kez katılmış ve finale kadar çıkmıştı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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