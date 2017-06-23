Sezon başından bu yana birçok sorunla uğraşan Trabzonspor Basketbol Takımı'na Euro Cup daveti geldi. Sponsor aracılığı ile kupaya katılmak isteyen bordo-mavililerin nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu. Transfer yasağı bulunan kulüpte neredeyse tüm oyuncuların ayrılması büyük sorun. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Euro Challange'e bir kez katılmış ve finale kadar çıkmıştı.