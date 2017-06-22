 Westermann CSKA Moskova'da – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Westermann CSKA Moskova'da

    Westermann CSKA Moskova'da

    Geçen sezon Litvanya'nın Zalgiris takımında oynayan Fransız basketbolcu Leo Westermann, Rus ekibi CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında bilgi paylaşılmadı.

    2016-2017 sezonunu Zalgiris'te geçiren Westermann, takımıyla THY Avrupa Ligi'nde 30 maça çıkıp 8,2 sayı, 3,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

    Westermann, CSKA Moskova'nın Will Clyburn'ün ardından ikinci transferi oldu.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:12
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