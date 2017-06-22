Westermann CSKA Moskova'da
Geçen sezon Litvanya'nın Zalgiris takımında oynayan Fransız basketbolcu Leo Westermann, Rus ekibi CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2016-2017 sezonunu Zalgiris'te geçiren Westermann, takımıyla THY Avrupa Ligi'nde 30 maça çıkıp 8,2 sayı, 3,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Westermann, CSKA Moskova'nın Will Clyburn'ün ardından ikinci transferi oldu.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:12
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Westermann CSKA Moskova'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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