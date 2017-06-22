 Potada yeni dönem – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Potada yeni dönem

    Potada yeni dönem

    Basketbol Ligi’nin yeni sponsoru oldu.

    Basketbol Federasyonu (TBF) önemli bir anlaşmaya imza attı. Gelecek sezondan itibaren lig 'Tahincioğlu Türkiye Basketbol Süper Ligi' adı altında oynanacak. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun dün basının karşısında anlaşmayı yaptı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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