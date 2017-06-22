Kombine rekoru
Fenerbahçeli taraftarlar, erkek basketbol takımının kombinelerini kapıştı. 6601 kombine ile rekor kırıldı.
HER MAÇI KAPALI GİŞEYDİ
Kanarya'nın geride bıraktığımız sezonda birçok basketbol karşılaşması kapalı gişe oynanmış, hatta taraftarlar salon dışında kurulan dev ekranlarda maçları izlemişlerdi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:20
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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