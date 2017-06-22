 Kombine rekoru – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Kombine rekoru

    Kombine rekoru

    Fenerbahçeli taraftarlar, erkek basketbol takımının kombinelerini kapıştı. 6601 kombine ile rekor kırıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Kupası, THY Euroleague şampiyonluğunun ardından Spor Toto Basketbol Ligi'nde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin potada 2017-2018 kombinelerine ilgi inanılmaz boyutta. Kombine yenileme ve genel satış sürecinde 6 bin 601 rakamına ulaşıldı. Resmi sitede "Bu sayı ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz sezon futbol maçlarına gitmeyi tercih etmezken Ülker Sport Salonu ise tıklım tıklım doluyordu.

    HER MAÇI KAPALI GİŞEYDİ
    Kanarya'nın geride bıraktığımız sezonda birçok basketbol karşılaşması kapalı gişe oynanmış, hatta taraftarlar salon dışında kurulan dev ekranlarda maçları izlemişlerdi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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