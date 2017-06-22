 İlk yarı finalist Belçika – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    İlk yarı finalist Belçika

    İlk yarı finalist Belçika

    Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 79-66 mağlup eden Belçika adını yarı finale yazdırdı.

    Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. İlk çeyrek final mücadelesinde rakibini 79-66 mağlup eden Belçika adını yarı finale yazdırdı. Belçika'da Emma Meesseman 27 sayı, 11 ribaund ile double-double yaparken, Kim Mestdagh 19 sayı ile oynadı. İtalya'da ise Cecilia Zandalasini'nin 23 sayı, 8 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Belçika yarı finalde bugün TSİ 19.00'da oynanacak İspanya - Letonya maçının galibi ile karşılaşacak. Öte yandan Türkiye de saat 16.00'da Yunanistan karşısında yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:21
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