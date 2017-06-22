İlk yarı finalist Belçika
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 79-66 mağlup eden Belçika adını yarı finale yazdırdı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:21
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Tete için jet hamle
Toplam 8
Yorum
GS battı Şimdi sabriyide gönderdiler başarısız transferlerin yerine oynayacak adamda kalmadı
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Marcelo ve Aboubakar açıklaması
Toplam 6
Yorum
kartalpençesi Marcelo kalsın, Mangala gelsin,Talisca,Abou kalsın, J.Navas ve Balotelli gelsin. Şov devam etsin.
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G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 47
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU NE YAPÇAN ACERBIYI ? HASTA VE ÇOK TEHLİKELİ NE YAPÇAN AKILLI OLUN YAA POGBAYI ALIN O DAHA SAĞLIKLI VE HEM SOL HEM SAĞ
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