Heurtel, Barcelona Lassa'da
Son iki sezondur Anadolu Efes'te oynayan Fransız basketbolcu Thomas Heurtel, İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Heurtel, Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda 35 maça çıkıp 12,7 sayı, 5,6 asist ve 1,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:44
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Liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Barzinho Takımdan ayrılan futbolcu net olarak yok abuobakar harıc bu kadar yazılıp cızılmesıne gerek yok takımda gıden olmazsa 1-2 transfer yapar BJK
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Nasri’de Çin şoku
Toplam 2
Yorum
hahahahah FB KAJERİ 50 MİLYONA SATAR ALIR SEN NE DİYON ÇİN MİN ÖLE :D AHAHAHAHAHAH
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Nasri’de Çin şoku
Toplam 2
Yorum
sami allah askina bu fenerde akili olan kalmadi mi, 30 yas alti bir tane topcu almayacaklar mi, burasi darul acaze mi, emekli sandigi mi, yeter
Heurtel, Barcelona Lassa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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