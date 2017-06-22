 Heurtel, Barcelona Lassa'da – Fotomaç – 22 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Heurtel, Barcelona Lassa'da

    Heurtel, Barcelona Lassa'da

    Son iki sezondur Anadolu Efes'te oynayan Fransız basketbolcu Thomas Heurtel, İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Heurtel ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı, sözleşmenin ise oyuncu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzalanacağı kaydedildi.

    Heurtel, Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda 35 maça çıkıp 12,7 sayı, 5,6 asist ve 1,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Heurtel, Barcelona Lassa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.