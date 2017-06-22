Heurtel, Barcelona Lassa'da

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Heurtel ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı, sözleşmenin ise oyuncu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzalanacağı kaydedildi.

Heurtel, Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda 35 maça çıkıp 12,7 sayı, 5,6 asist ve 1,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.



